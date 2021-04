No | «AstraZeneca» in lingua m?ori non significa «eterno riposo»

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il 31 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporta questo testo: «Astra Zeneca nellamaori#Sappiatelo». Il riferimento è al vaccino contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 prodotto dall’azienda biofarmaceutica anglo-svedese.Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Vediamo innanzitutto come nasce il nome dell’azienda.è stata creata nel 1999 con la fusione della casa farmaceutica svedese Astra AB e quella britannica Zeneca Group. Passiamo al m?ori,polinesiana parlata in Nuova Zelanda. Come si può verificare tramite un tool di traduzione online e un dizionario dim?ori «Astra Zeneca» non...

