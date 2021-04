Nasce partnership tra Volocom e Mimesi per servizio edicola digitale Voloeasyreader (Di giovedì 1 aprile 2021) Volocom e Mimesi, società entrambe impegnate nel settore della Media Intelligence, hanno deciso di avviare una collaborazione del campo dell’edicola digitale per le Imprese, che rappresenta un’area di crescente interesse nell’attuale scenario di progressiva digitalizzazione dei processi. In base all’accordo di vendita e co-marketing, Mimesi potrà integrare nella sua offerta di servizi di Media Monitoring, Reputation e Media Coverage, la soluzione di edicola digitale B2B, Voloeasyreader, la più diffusa e innovativa del mercato. Voloeasyreader consente di sfogliare, da un unico punto di accesso, le testate selezionate in versione digitale e di interrogare un motore di ricerca con notizie aggiornate in tempo reale da ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021), società entrambe impegnate nel settore della Media Intelligence, hanno deciso di avviare una collaborazione del campo dell’per le Imprese, che rappresenta un’area di crescente interesse nell’attuale scenario di progressiva digitalizzazione dei processi. In base all’accordo di vendita e co-marketing,potrà integrare nella sua offerta di servizi di Media Monitoring, Reputation e Media Coverage, la soluzione diB2B,, la più diffusa e innovativa del mercato.consente di sfogliare, da un unico punto di accesso, le testate selezionate in versionee di interrogare un motore di ricerca con notizie aggiornate in tempo reale da ...

Advertising

fisco24_info : Nasce partnership tra Volocom e Mimesi per servizio edicola digitale Voloeasyreader: Volocom e Mimesi, società entr… - wellnessrain : RT @infoitcultura: LEGO Foundation, nasce la partnership con Play Included CIC per la cura dell’autismo infantile - infoitcultura : LEGO Foundation, nasce la partnership con Play Included CIC per la cura dell’autismo infantile - l_dolci : RT @PSalzano: La partnership tra #FondazioneCDP e @EIT_Digital per la #DigitalTransformation ???? oggi su @ilmessaggeroit. Nasce il “Fondo… - IRI_INTL : IRI e ALDI: nasce la prima partnership in Italia. La catena tedesca entra ufficialmente nel panel dedicato al moni… -