Meloni: «Il Recovery Fund aiuti le zone colpite dal sisma. Su Roma bocciata la proposta di FdI» (Di giovedì 1 aprile 2021) Giorgia Meloni ha un’idea ben precisa per far ripartire l’intera Nazione. «Occorre ricostruire in fretta i territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016». La leader di Fratelli d’Italia intervistata dal Messaggero, spiega: «Non è solo un dovere ma può diventare un volano importante per la nostra economia. Perché significa ricreare le comunità, impedire lo spopolamento, investire in infrastrutture e salvare quello straordinario tessuto produttivo, economico e culturale che contraddistingue un pezzo importante dell’Italia. È una sfida enorme e c’è tantissimo lavoro da fare». Meloni: «Superare il gap tra Nord e Sud e unire Est-Ovest» La leader di Fratelli d’Italia puntualizza che «FdI si è battuta affinché questa priorità fosse inserita nel Recovery e continuerà a vigilare, insieme ai nostri governatori Marsilio e Acquaroli e ai ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 aprile 2021) Giorgiaha un’idea ben precisa per far ripartire l’intera Nazione. «Occorre ricostruire in fretta i territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016». La leader di Fratelli d’Italia intervistata dal Messaggero, spiega: «Non è solo un dovere ma può diventare un volano importante per la nostra economia. Perché significa ricreare le comunità, impedire lo spopolamento, investire in infrastrutture e salvare quello straordinario tessuto produttivo, economico e culturale che contraddistingue un pezzo importante dell’Italia. È una sfida enorme e c’è tantissimo lavoro da fare».: «Superare il gap tra Nord e Sud e unire Est-Ovest» La leader di Fratelli d’Italia puntualizza che «FdI si è battuta affinché questa priorità fosse inserita nele continuerà a vigilare, insieme ai nostri governatori Marsilio e Acquaroli e ai ...

Advertising

GiDal_randagio : RT @SecolodItalia1: Meloni: «Il Recovery Fund aiuti le zone colpite dal sisma. Su Roma bocciata la proposta di FdI» - SecolodItalia1 : Meloni: «Il Recovery Fund aiuti le zone colpite dal sisma. Su Roma bocciata la proposta di FdI»… - infoitinterno : Giorgia Meloni, il Recovery? « Serve a rilanciare, Roma e Centro Italia per far ripartire il Paese, servono infrast… - FratellidItalia : RT @fdiviterbo: Il Parlamento dovrà avere l’ultima voce in capitolo sull’utilizzo delle risorse destinate all’Italia dal Recovery Fund: la… - fdiviterbo : Il Parlamento dovrà avere l’ultima voce in capitolo sull’utilizzo delle risorse destinate all’Italia dal Recovery F… -