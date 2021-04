Maxxi, a Pasqua laboratori online gratuiti per bambini (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – A Pasqua e a Pasquetta il Maxxi non si ferma e porta nelle case di tutti i bambini le meraviglie delle opere della sua Collezione, con due appuntamenti online gratuiti dedicati ai piu’ piccoli e alle loro famiglie (necessaria la prenotazione su bit.ly/Maxxiinfamiglia2021). Il primo e’ domenica 4 aprile alle 16.30 (per famiglie con bambini dai 7 ai 10 anni), il giorno di Pasqua, alla scoperta dell’opera Sternenfall (Stelle cadenti) di Anselm Kiefer, gigantesco dipinto che assomiglia alla crosta di un pianeta scavata dal vento e dalla pioggia durante ere geologiche, ma che poi scopriamo essere un cielo scuro pieno di stelle, alcune delle quali sono a anche a terra in forma dio pezzi di vetro. In diretta insieme alle educatrici museali i ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – Ae a Pasquetta ilnon si ferma e porta nelle case di tutti ile meraviglie delle opere della sua Collezione, con due appuntamentidedicati ai piu’ piccoli e alle loro famiglie (necessaria la prenotazione su bit.ly/infamiglia2021). Il primo e’ domenica 4 aprile alle 16.30 (per famiglie condai 7 ai 10 anni), il giorno di, alla scoperta dell’opera Sternenfall (Stelle cadenti) di Anselm Kiefer, gigantesco dipinto che assomiglia alla crosta di un pianeta scavata dal vento e dalla pioggia durante ere geologiche, ma che poi scopriamo essere un cielo scuro pieno di stelle, alcune delle quali sono a anche a terra in forma dio pezzi di vetro. In diretta insieme alle educatrici museali i ...

