«LOL | Chi ride è fuori» | Frank Matano | Pintus | Elio e molti altri su Amazon Prime Video Recensione e intervista

(Di giovedì 1 aprile 2021) Debutta il primo aprile suLOL: Chila versione italiana di un comedy show molto forte sulla piattaforma, una sorta di Grande Fratello compresso a cui partecipano solo comici e dove la risata… è proibita. Dopo il successo ottenuto in Giappone, Messico, Australia, Germania e Spagna, si sentiva la necessità di portarlo anche in Italia, dove è stato prodotto da Endemol Shine Italy. Chi ha già goduto della visione di una delle versioni internazionali di questa spettacolare modalità di proporre la comicità sa di cosa si tratta e non gli resta che scoprire l’alchimia della combinazione scelta dalla sua declinazione italiana. La regola è una sola: proibitore! Quello di LOL: Chiè un format che ha alla base ...

mindinthemist : Ho visto tutte e quattro le puntate di lol chi ride è fuori e sto adorando cazoozzo - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Il comedy show 'LOL – Chi ride è fuori’ e la sitcom ‘Before Pintus’ su Prime Video, la delusione sanremese, il coronav… - noemib21 : Quando hai già finito le prime 4 puntate di LOL chi ride è fuori.. e niente, i crampi dal ridere ?? Non vedo l'ora e… - cantini_carlo : Correte a guardare LoL chi ride è fuori su prime video. Dopo 2 episodi se continuo mi viene un embolo, non ho mai r… - alienkingsk : Ho visto le puntate di LOL: chi ride è fuori su Prime Video e sto morendo dalle risate -

Ciro Priello è nato a Napoli il 12 marzo del 1986; fin da piccolo ha sviluppato una grande passione per l'arte e la danza, prendendo lezioni e sognando di diventare un ballerino professionista.