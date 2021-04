Kevin Spacey fatto fuori | Christopher Plummer è John Paul Getty (Di giovedì 1 aprile 2021) Kevin Spacey è stato fatto fuori, con Christopher Plummer preso per recitare nel ruolo di John Paul Getty nel film Tutti i soldi del mondo. Kevin Spacey (Getty Images)Stasera torna su Rai 3 alle 21.20 un film che fece molto discutere soprattutto per questioni extra cinema. Nel ruolo di John Paul Getty, vecchio milionario che non voleva pagare per il riscatto del nipote, c’era Kevin Spacey. Non solo il film era stato praticamente girato con lui dall’inizio alla fine. Poi però è accaduto qualcosa di impensabile. LEGGI ANCHE >>> La storia vera di Tutti i soldi del ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 1 aprile 2021)è stato, conpreso per recitare nel ruolo dinel film Tutti i soldi del mondo.Images)Stasera torna su Rai 3 alle 21.20 un film che fece molto discutere soprattutto per questioni extra cinema. Nel ruolo di, vecchio milionario che non voleva pagare per il riscatto del nipote, c’era. Non solo il film era stato praticamente girato con lui dall’inizio alla fine. Poi però è accaduto qualcosa di impensabile. LEGGI ANCHE >>> La storia vera di Tutti i soldi del ...

