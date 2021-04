Jannik Sinner-Bautista Agut, Semifinale Masters1000 Miami: orario, programma, tv, streaming (Di giovedì 1 aprile 2021) La prima Semifinale del Masters 1000 di Miami vedrà sfidarsi Jannik Sinner e lo spagnolo Roberto Bautista Agut. L’altoatesino ha raggiunto per la prima volta un tale traguardo in un 1000, superando in due set il kazako Alexander Bublik; mentre lo spagnolo ha messo fine al cammino del russo Daniil Medvedev, prima testa di serie e numero due del mondo. Il match è in programma nella giornata di domani non prima delle ore 19.00. I due tennisti si sono già affrontati dieci giorni fa nel torneo di Dubai, con la vittoria sofferta dell’azzurro per 7-5 al terzo set dopo una battaglia di due ore e mezza di gioco. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Jannik ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) La primadel Masters 1000 divedrà sfidarsie lo spagnolo Roberto. L’altoatesino ha raggiunto per la prima volta un tale traguardo in un 1000, superando in due set il kazako Alexander Bublik; mentre lo spagnolo ha messo fine al cammino del russo Daniil Medvedev, prima testa di serie e numero due del mondo. Il match è innella giornata di domani non prima delle ore 19.00. I due tennisti si sono già affrontati dieci giorni fa nel torneo di Dubai, con la vittoria sofferta dell’azzurro per 7-5 al terzo set dopo una battaglia di due ore e mezza di gioco. Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato e l’di...

Advertising

WeAreTennisITA : SINNER DA RECORD ?? Jannik recupera il primo set da 3 a 5 e il secondo da 1 a 3 aspettando con pazienza che l'estro… - WeAreTennisITA : Un’altra cilindrata ?? ??? Gioca bene Ruusuvuori ma Sinner ha più cavalli nel motore: da fondo campo è irresistibile… - SuperTennisTv : ?? STREPITOSO Jannik! ?? Prima semifinale in carriera in un Masters 1000! Sinner vs Bublik domani su… - Fprime86 : RT @GeorgeSpalluto: JANNIK SINNER IN SEMIFINALE A MIAMI! JANNIK SINNER IN SEMIFINALE A MIAMI! JANNIK SINNER IN SEMIFINALE A MIAMI! JANNIK S… - blasemik : #Sinner STREPITOSO! Entro fine 2021 sarà come minimo top 10. Jannik è un atleta prima di tutto nel cervello e quest… -