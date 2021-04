Isola dei Famosi 1 aprile 2021: fuori Awed o Miryea Stabile? (Di giovedì 1 aprile 2021) Stasera, lunedì 1 aprile 2021, tornerà su Canale5 L’Isola dei Famosi 2021, con la quarta puntata del reality. Il programma sarà condotto ancora una volta da Ilary Blasi, con “l’aiuto” degli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini e, in collegamento dall’Honduras, Massimiliano Rosolino. Isola dei Famosi 2021: eliminato 1 aprile 2021 Stasera scopriremo chi tra i nominati – l’influencer Awed e l’ex pupa Miryea Stabile – dovrà lasciare Cayo Cochinos. A deciderlo sarà il voto dei telespettatori, che, lo ricordiamo, può essere espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS. Per il naufrago eliminato ci sarà una sorpresa: ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 1 aprile 2021) Stasera, lunedì 1, tornerà su Canale5 L’dei, con la quarta puntata del reality. Il programma sarà condotto ancora una volta da Ilary Blasi, con “l’aiuto” degli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini e, in collegamento dall’Honduras, Massimiliano Rosolino.dei: eliminato 1Stasera scopriremo chi tra i nominati – l’influencere l’ex pupa– dovrà lasciare Cayo Cochinos. A deciderlo sarà il voto dei telespettatori, che, lo ricordiamo, può essere espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS. Per il naufrago eliminato ci sarà una sorpresa: ...

