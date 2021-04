Incidente per Pierpaolo Pretelli, piede fasciato: “Barcollo ma non mollo” (FOTO) (Di giovedì 1 aprile 2021) Poche ore fa, Pierpaolo Pretelli ha annunciato di aver avuto un Incidente. Il giovane ha mostrato la FOTO del suo piede fasciato sui social e poi ha rassicurato tutte le persone che si sono preoccupate per lui. Questo è un momento molto intenso per il giovane, il quale sta assistendo al grande successo della sua fidanzata. Giulia Salemi, infatti, ha appena comunicato che tornerà in onda con il suo format Salotto Salemi. Ad ogni modo, scopriamo cosa è accaduto. L’Incidente di Pierpaolo Pretelli Dopo l’Incidente alla cagnolina di Tommaso Zorzi, un altro ex concorrente del GF Vip si è trovato a fare i conti con un increscioso avvenimento, stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli. Ieri sera, ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 1 aprile 2021) Poche ore fa,ha annunciato di aver avuto un. Il giovane ha mostrato ladel suosui social e poi ha rassicurato tutte le persone che si sono preoccupate per lui. Questo è un momento molto intenso per il giovane, il quale sta assistendo al grande successo della sua fidanzata. Giulia Salemi, infatti, ha appena comunicato che tornerà in onda con il suo format Salotto Salemi. Ad ogni modo, scopriamo cosa è accaduto. L’diDopo l’alla cagnolina di Tommaso Zorzi, un altro ex concorrente del GF Vip si è trovato a fare i conti con un increscioso avvenimento, stiamo parlando di. Ieri sera, ...

Advertising

emergenzavvf : Dalle 12:30 #vigilidelfuoco impegnati a Bisaccia (AV) per la caduta di un elicottero in contrada Setoleto: soccorso… - poliziadistato : Cagliari, commemorazione per Gualtiero Gessa, elicotterista #repartovolo Abbasanta, che morì il #31marzo 2005 in in… - emergenzavvf : Spalla a spalla con 'Trypper' in galleria. Simulato sull'autostrada #A12 un soccorso per incidente stradale con suc… - LuceverdeRoma : [AGG] #Roma - Raccordo Anulare : ???PRUDENZA #incidente segnalato > interna con code ????tra Casilina e Laurentina… - TrafficoA : A1 - Calenzano-Firenze - Coda A1 milano-Napoli Coda di 12 km tra Calenzano e Aglio KM 255 per incidente -