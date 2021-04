Giulia De Lellis svela il suo talento più grande: “Mi vedono come…” (Di giovedì 1 aprile 2021) Giulia De Lellis torna in televisione e parla del suo incredibile successo conquistato come influencer, svela poi il suo più grande talento Giulia De Lellis è stata ospite di Maurizio Costanzo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 1 aprile 2021)Detorna in televisione e parla del suo incredibile successo conquistato come influencer,poi il suo piùDeè stata ospite di Maurizio Costanzo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

Costanzo : Esiste l’invidia tra influencer? Ecco cosa ne pensano Giulia De Lellis e @tommaso_zorzi… #MaurizioCostanzoShow - Costanzo : “Genitori vs Influencer” il primo film di Giulia De Lellis, in uscita Domenica 4 aprile! #MaurizioCostanzoShow - thereyouvare : RT @nongiocoabocce: esce il film su Giulia de Lellis e non abbiamo ancora avuto un documentario su Harry Styles. Capite perché il mondo non… - Asset_Profile : @LucaMarelli72 Il problema è anche che esistono migliaia di ragazze che continuano a seguire er faina, ma sopratutt… - goodinxbed : RT @nongiocoabocce: esce il film su Giulia de Lellis e non abbiamo ancora avuto un documentario su Harry Styles. Capite perché il mondo non… -