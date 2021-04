Giulia De Lellis svela il segreto del suo successo (Di giovedì 1 aprile 2021) Giulia De Lellis è stata tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show in onda mercoledì 31 marzo nel corso di una puntata incentrata sulla figura degli influencer. Insieme a lei Maurizio Costanzo ha invitato anche anche Tommaso Zorzi e Beatrice Valli. La celebre e popolarissima De Lellis ha risposto alle domande di Massimo Gramellini che le ha innanzitutto chiesto quale fosse il suo talento più grande: “Il mio talento più grande è quello della comunicazione. Diciamo che ho trovato la giusta empatia e il giusto modo di comunicare con le persone che mi seguono”, ha spiegato l’influencer. Il giornalista le ha poi domandato cosa spinga i suoi follower a seguirla sui social: “Sicuramente alla base c’è tantissima curiosità che è data dal fatto di sapere quello che mangio, la musica che ascolto, il modo in cui condivido la mia vita ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021)Deè stata tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show in onda mercoledì 31 marzo nel corso di una puntata incentrata sulla figura degli influencer. Insieme a lei Maurizio Costanzo ha invitato anche anche Tommaso Zorzi e Beatrice Valli. La celebre e popolarissima Deha risposto alle domande di Massimo Gramellini che le ha innanzitutto chiesto quale fosse il suo talento più grande: “Il mio talento più grande è quello della comunicazione. Diciamo che ho trovato la giusta empatia e il giusto modo di comunicare con le persone che mi seguono”, ha spiegato l’influencer. Il giornalista le ha poi domandato cosa spinga i suoi follower a seguirla sui social: “Sicuramente alla base c’è tantissima curiosità che è data dal fatto di sapere quello che mangio, la musica che ascolto, il modo in cui condivido la mia vita ...

