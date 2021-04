Giulia De Lellis: “Perché ho tanti follower? Ecco il mio talento più grande” (Di giovedì 1 aprile 2021) Tra gli ospiti della puntata del Maurizio Costanzo Show andata in onda ieri 31 marzo su Canale 5 c’è anche Giulia De Lellis. Per la 25enne seguita da oltre 6 milioni di follower (totali) si è trattata della terza ospitata nel giro di pochi anni. Interrogata dal giornalista Massimo Gramellini sulla sua popolarità, l’influencer di Zagarolo (Roma) ha spiegato: “Il mio talento più grande è quello della comunicazione. Diciamo che ho trovato la giusta empatia e il giusto modo di comunicare con le persone che mi seguono.” Poi ha aggiunto: “Sicuramente alla base c’è tantissima curiosità che è data dal fatto di sapere quello che mangio, la musica che ascolto, il modo in cui condivido la mia vita sentimentale. Mi vedono come un’amica, come la ragazza della porta accanto che, partita da un paese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Tra gli ospiti della puntata del Maurizio Costanzo Show andata in onda ieri 31 marzo su Canale 5 c’è ancheDe. Per la 25enne seguita da oltre 6 milioni di(totali) si è trattata della terza ospitata nel giro di pochi anni. Interrogata dal giornalista Massimo Gramellini sulla sua popolarità, l’influencer di Zagarolo (Roma) ha spiegato: “Il miopiùè quello della comunicazione. Diciamo che ho trovato la giusta empatia e il giusto modo di comunicare con le persone che mi seguono.” Poi ha aggiunto: “Sicuramente alla base c’èssima curiosità che è data dal fatto di sapere quello che mangio, la musica che ascolto, il modo in cui condivido la mia vita sentimentale. Mi vedono come un’amica, come la ragazza della porta accanto che, partita da un paese ...

