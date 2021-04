Focolaio covid all’Empoli | “16 positivi | varie ricadute”

Advertising

fattoquotidiano : Focolaio nella Nazionale italiana: 5 positivi al Covid, tra cui Leonardo Bonucci - capuanogio : La notizia del focolaio #Covid nel gruppo della nazionale allunga un’ombra sulla vittoria di #Mancini. Da comprende… - Corriere : Architetta di 31 anni muore per il Covid: «Vittima del focolaio di variante inglese a P... - serieAnews_com : #Empoli, 16 tesserati positivi al #covid. Ecco il comunicato - zazoomblog : Leonardo Bonucci positivo al Covid al ritorno dalla Nazionale. E ora si teme un focolaio azzurro - #Leonardo… -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio covid

EMPOLI - In casa Empoli la situazione legata al Coronavirus non accenna a placarsi, anzi. Dopo ilnella prima squadra che ha causato lo stop agli allenamenti per dieci giorni, ne scoppia un altro anche nella formazione Primavera , con ben 16 positivi nel gruppo squadra. L'Asl ha fermato ...... il virus non si sconfigge con le chiusure dei commerciati, anche perché non ricordo mai unin un negozio di abbigliamento. Ilsi sconfigge con la medicina e l'assistenza sanitaria e ...AURONZO. ''Attualmente, 9 pazienti sono risultati positivi. Di questi due ospiti paucisintomatici sono stati trasferiti uno in area non critica e uno in ospedale di comunità covid di Belluno. Gli altr ...Inter: comunicato ufficiale della Juventus per il difensore bianconero Bonucci risultato positivo al Covid. Sensi, Barella e Bastoni isolati ...