“Facciamo questo per vivere”. UeD, Sossio Aruta e Ursula Bennardo lo confessano. È così da quando hanno perso entrambi il lavoro (Di giovedì 1 aprile 2021) Non è un momento particolarmente felice per Ursula Bennardo e Sossio Aruta. Poche settimane fa erano stati sotto i riflettori e a al centro delle polemiche. Il nome dell’ex cavaliere di UeD ed ex protagonista di Temptation Island era uscito nel cast della prossima Isola dei Famosi. Le indiscrezioni si erano fatte talmente pressanti che alla fine Sossio si era visto costretto a intervenire personalmente per smentirle. “Non si contano più i messaggi che ricevo da quando circola il mio nome come possibile naufrago alla prossima edizione dell’isola dei famosi – aveva scritto in un post di Instagram – Per questo ho deciso di farvi sapere che non parteciperò all’isola, questo messaggio è per dirvi grazie. Il vostro affetto e la vostra ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Non è un momento particolarmente felice per. Poche settimane fa erano stati sotto i riflettori e a al centro delle polemiche. Il nome dell’ex cavaliere di UeD ed ex protagonista di Temptation Island era uscito nel cast della prossima Isola dei Famosi. Le indiscrezioni si erano fatte talmente pressanti che alla finesi era visto costretto a intervenirenalmente per smentirle. “Non si contano più i messaggi che ricevo dacircola il mio nome come possibile naufrago alla prossima edizione dell’isola dei famosi – aveva scritto in un post di Instagram – Perho deciso di farvi sapere che non parteciperò all’isola,messaggio è per dirvi grazie. Il vostro affetto e la vostra ...

Advertising

LauraGaravini : Ripartire vuol dire anche invertire curva natalità italiana in drammatico calo.Con #AssegnoUnico facciamo proprio q… - lcorradi67 : RT @RandagiBaffi: Cercano casa in coppia, facciamo questo regalo a due fratellini adorabili? Adottabili su Torino e provincia ? https://t.c… - celestecjfake : real di keyla ciao sconosciuta ti volevo dire che questo è il mio ultimo profilo quindi se disattivi non ci parlere… - brunellas6 : @amicii_news a questo punto facciamo subentrare loro e la Ferilli come giudici fissi. - salvatoretoto55 : Cara signora per lei Facciamo ridere i polli, ma le faccio presente che quando uno è parassita bisogna dirlo. Dove… -