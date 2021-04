Diritti tv, l’a.d. di Dazn: «Vedere la Serie A costerà meno rispetto ad oggi» (Di giovedì 1 aprile 2021) Veronica Diquattro ha parlato dell’offerta di Dazn per la Serie A a partire della prossima stagione Veronica Diquattro, amministratore delegato di Dazn, in una intervista a La Stampa ha parlato della nuova offerta della piattaforma streaming che si è accaparrata i Diritti della Serie A per il prossimo triennio. ABBONAMENTO – «Vedere la Serie A costerà sicuramente meno rispetto ad oggi. Gli abbonamenti saranno sempre snelli e mensili, non vincolanti, si potrà disdire in un attimo. Ma non venderemo partite singole. Per Vedere la Serie A il prossimo anno sarà tutto più facile, perché noi avremo tutte le partite». RICORSO SKY – «Noi siamo tranquilli, abbiamo rispettato le ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Veronica Diquattro ha parlato dell’offerta diper laA a partire della prossima stagione Veronica Diquattro, amministratore delegato di, in una intervista a La Stampa ha parlato della nuova offerta della piattaforma streaming che si è accaparrata idellaA per il prossimo triennio. ABBONAMENTO – «lasicuramentead. Gli abbonamenti saranno sempre snelli e mensili, non vincolanti, si potrà disdire in un attimo. Ma non venderemo partite singole. PerlaA il prossimo anno sarà tutto più facile, perché noi avremo tutte le partite». RICORSO SKY – «Noi siamo tranquilli, abbiamo rispettato le ...

