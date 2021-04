Denise Pipitone, Piera Maggio interviene a Chi l’Ha Visto: le parole della madre di Denise (Di giovedì 1 aprile 2021) Piera Maggio non si fa illusioni, per ora: troppe volte in passato erano arrivate segnalazioni che avevano fatto sperare lei e Pietro Pulizzi, padre di Denise, di essere vicini al momento di rivedere la figlia, e tutte le volte si erano rivelate buchi nell’acqua. Ora che la loro famiglia è scossa da una nuova segnalazione, che vede come protagonista una ragazza residente in Russia che dichiara di cercare sua madre e di essere stata rapita da piccola e mostra un’incredibile somiglianza con Piera Maggio, è arrivato un nuovo momento di trepidazione per la donna, che ha voluto raccontare a Chi l’Ha Visto? Quali sono le sue emozioni in questo momento. Denise Pipitone, parla ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 aprile 2021)non si fa illusioni, per ora: troppe volte in passato erano arrivate segnalazioni che avevano fatto sperare lei e Pietro Pulizzi, padre di, di essere vicini al momento di rivedere la figlia, e tutte le volte si erano rivelate buchi nell’acqua. Ora che la loro famiglia è scossa da una nuova segnalazione, che vede come protagonista una ragazza residente in Russia che dichiara di cercare suae di essere stata rapita da piccola e mostra un’incredibile somiglianza con, è arrivato un nuovo momento di trepidazione per la donna, che ha voluto raccontare a Chi? Quali sono le sue emozioni in questo momento., parla ...

