Covid, in aumento casi positivi in Campania. Comunicate altre 55 vittime (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE' in aumento il numero dei casi positivi al Covid in Campania. Secondo i dati dell'Unità di Crisi della Regione Campania sono 2258 i positivi nelle ultime 24 ore (734 sintomatici) su 19.536 tamponi molecolari esaminati. Se ieri il tasso di incidenza era del 10.5% oggi è dell'11,55%. 55 i decessi – 36 deceduti nelle ultime 48 ore, 19 deceduti in precedenza ma registrati ieri – e 2571 i guariti. In merito alla situazione degli ospedali, resta invariato a 160 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva al pari di quelli della degenza, oggi 1586 e ieri un posto in più. Ecco i dati diffusi dall'Unità di Crisi: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

