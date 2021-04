Covid, Galli: “Io pessimista? Dati chiari, aprile cruciale” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Io sembro quello del pessimismo e delle docce ghiacciate, ma i Dati sono lì da vedere. Il mese d’aprile è cruciale”. Il professor Massimo Galli, responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ad Agorà fotografa così lo stato attuale dell’epidemia di coronavirus. Ieri in Italia sono stati registrati quasi 24mila nuovi casi. Il governo ha appena varato un decreto che prevede solo zona rossa e zona arancione in tutta Italia fino al 30 aprile. “Non ho mai creduto alla sistemazione veloce delle cose. Quando sentivo dire che la faccenda avrebbe dovuto essere a posto in questi giorni, mi sono dovuto esprimere. Ogni volta sembra che io sia quello del pessimismo e delle docce fredde, ma i Dati sono quelli. Al di là dell’ottimismo espresso da qualche collega anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) “Io sembro quello del pessimismo e delle docce ghiacciate, ma isono lì da vedere. Il mese d’”. Il professor Massimo, responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ad Agorà fotografa così lo stato attuale dell’epidemia di coronavirus. Ieri in Italia sono stati registrati quasi 24mila nuovi casi. Il governo ha appena varato un decreto che prevede solo zona rossa e zona arancione in tutta Italia fino al 30. “Non ho mai creduto alla sistemazione veloce delle cose. Quando sentivo dire che la faccenda avrebbe dovuto essere a posto in questi giorni, mi sono dovuto esprimere. Ogni volta sembra che io sia quello del pessimismo e delle docce fredde, ma isono quelli. Al di là dell’ottimismo espresso da qualche collega anche ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, #Galli: 'Non siamo al picco, forse ci siamo illusi' - skywalker_iv : RT @DoctorWho744: @TgLa7 ai nazzisti del vaccino come galli ricordate il fatto che il ISS ci dice che da 0 a 39 anni i morti covid sono ZER… - DoctorWho744 : @TgLa7 ai nazzisti del vaccino come galli ricordate il fatto che il ISS ci dice che da 0 a 39 anni i morti covid so… - MarsicaW : COVID, GALLI: 'A SCUOLA SI DIFFONDONO VARIANTI. RITARDIAMO LIMITAZIONE DELL'INFEZIONE' #Covid #GALLI #scuola… - fcwitness : RT @Bluefidel47: Chi ha avuto il covid non deve assolutamente vaccinarsi. Lo disde anche Galli in un momento di rara lucidità. https://t.… -