(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Questi sono i momenti più difficili e dobbiamo tutti sentire il senso della responsabilità politica di questa fase. Un governo dinazionale deve praticare, a maggior ragione con il sostegno di tutti, l’dei livelli istituzionali; gli Enti locali sono sempre in prima linea per l’emergenza sociale e le Regioni per la gestione dell’emergenza sanitaria”. Così Francesco, deputato e membro della Segreteria nazionale del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

mariana80024548 : Covid, in Austria la Corte boccia i test. Tribunale belga: 'Stop alle misure' Per una sentenza del tribunale di Vie… - TV7Benevento : Covid: Boccia, 'basta propaganda, serve unità istituzionale'... - mariana80024548 : La sentenza segue quindi le sentenze di un tribunale amministrativo italiano, dei tribunali distrettuali tedeschi o… - Agenparl : Com.stampa - COVID: #Boccia, STOP PROPAGANDA RIAPERTURE. DA GOVERNO UNITA' NAZIONALE CI ASPETTIAMO UNITA LIVELLI IS… - carlaleytao : @AugLopes @elkalion @equipejd @ruston_miranda @jdoriajr L'agenzia del farmaco è stata smentita dai medici che l'idr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Boccia

Il Tempo

All'ex Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco, diventato responsabile ...la 'tensione' tra il sindaco Ilaria Caprioglio e l'assessore Pietro Santi per via del cluster...Fabio Urbinatila giunta Acquaroli su tutta la linea: "Proprio sulle terapie intensive c'è da sottolineare che un salvagente per la Regione è stato sicuramente il- Hospital di ...Condividi questo articolo:Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Questi sono i momenti più difficili e dobbiamo tutti sentire il senso della responsabilità politica di questa fase. Un governo di unità nazionale ...CROTONE Il Partito democratico della provincia di Crotone boccia il commissario dell’Azienda sanitaria ... nella nota del Pd – aveva prodotto difficoltà nella campagna anti covid. Adesso, bisogna dare ...