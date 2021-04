Conte rivoluziona i 5S e preoccupa il Pd

(Di giovedì 1 aprile 2021) In venti minuti di discorso in diretta Facebook Giuseppesi prende in mano in Movimento Cinquestelle . Anzi, il "neo - movimento", come lo ha definito più volte, enfatizzando proprio il "neo". E ...

Dopo il discorso dil'impressione è quella di un movimento con un capo, una politica e un orizzonte chiaro , in luogo della "supernova" di emozioni, ambizioni, suggestioni precedenti. Un ...Afol metropolitanail rapporto dei cittadini con i centri: molti servizi saranno digitali, dalle ...in streaming nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato Maurizio Del,...In venti minuti di discorso in diretta Facebook Giuseppe Conte si prende in mano in Movimento Cinquestelle. Anzi, il “neo-movimento“, come lo ha definito più volte, enfatizzando proprio il “neo“. E lo ...Giuseppe Conte lancia la sfida per rivoluzionare il Movimento 5 Stelle e propone un nuovo Statuto e una nuova carta dei principi e dei valori, "in modo che chi vorrà aderire a questa nuova forza ...