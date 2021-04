Consiglio di Stato: le scuole vanno riaperte, nessuna evidenza a supporto chiusure (Di giovedì 1 aprile 2021) A darne notizia il Comitato Ri(n)corriamo la Scuola , promosso da un gruppo di genitori fiorentini che, con il supporto degli avvocati Jacopo Michi, Giovanni Taddei Elmi, Federico Di Salvo e ... Leggi su lanazione (Di giovedì 1 aprile 2021) A darne notizia il Comitato Ri(n)corriamo la Scuola , promosso da un gruppo di genitori fiorentini che, con ildegli avvocati Jacopo Michi, Giovanni Taddei Elmi, Federico Di Salvo e ...

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Stato Covid: raggiunto accordo Ue sui 10 milioni di vaccini Pfizer ... un organo del Consiglio dell'Unione europea) "di affrontare la questione della velocità di ...l'accordo raggiunto "che consente di vaccinare almeno il 45 per cento della popolazione in ciascuno Stato ...

Pd: Letta, 'oggi sento più aspettative e sostegno che quando divenni premier' C'è stato un altro momento nella mia vita nel quale c'è stata molta pressione e ho avuto tanto ... più aiuto, più aspettative di quando ho fatto il presidente del Consiglio otto anni fa'.

Il Consiglio di Stato "blocca" le startup italiane, serve legge urgente per rimediare Agenda Digitale Ingenti risorse per la difesa di suolo e costa in Toscana È quanto emerge in commissione Ambiente del Consiglio, guidata da Lucia De Robertis (Pd ... molti sono progetti proposti da Comuni e Province che senza lo stanziamento regionale non sarebbero in grado ...

Camolese sul derby: "Partita delicata per entrambe le squadre" TMW Radio ha sentito in esclusiva Giancarlo Camolese per parlare del prossimo ed imminente derby, dando anche un consiglio a Davide Nicola. "Se fossi l'allenatore del Torino non penserei troppo al ...

