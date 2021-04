"Chiediamo trasparenza in aula"

(Di giovedì 1 aprile 2021) I rappresentanti dell'opposizione di Voghera hanno deciso di chiedere, uniti, la convocazione di un Consiglio urgente per discutere dell'inchiesta in corso sul presunto caso di corruzione elettorale. ...

Noi siamo garantisti ma". Ilaria Balduzzi del Pd ha affermato: "Non siamo giudici, ma un problema politico c'è". Durante la seduta, Balduzzi ha accusato l'amministrazione di ...... l'amministrazione del cambiamento, l'amministrazione dellae delle legalità fa proprio ... fino a che punto dobbiamo avere fiducia in questa amministrazione e nei suoi atti? Loal ...Bordighera. «Abbiamo ricevuto, nella giornata di giovedì scorso, una proposta transattiva (sic) da parte del Comune di Bordighera, come preannunciato dal Sindaco in conferenza stampa. Con tale propos ...I rappresentanti dell’opposizione di Voghera hanno deciso di chiedere, uniti, la convocazione di un Consiglio urgente per discutere dell’inchiesta in corso sul presunto caso di corruzione elettorale.