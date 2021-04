Advertising

battaglia_persa : RT @leggoit: Centocelle, la ragazza-coraggio a Leggo: «Quei banditi hanno incendiato per vendetta la mia auto, ho paura ma rifarei tutto» #… - leggoit : Centocelle, la ragazza-coraggio a Leggo: «Quei banditi hanno incendiato per vendetta la mia auto, ho paura ma rifar… -

Ultime Notizie dalla rete : Centocelle ragazza

leggo.it

Si confessa a Leggo la- coraggio di 20 anni. Lunedì sera un gruppo di ladri ha incendiato ... Asiamo molto conosciuti, con la mia famiglia viviamo qui da sempre'. Si sente protetta ......auto carbonizzata della 20enne aVede i ladri in azione, avverte il proprietario del negozio ed evita il furto. Ma i malviventi si 'vendicano' per essere stati scoperti: così una...«Ho avuto tantissima paura, soprattutto quando ho visto le fiamme avvolgere la mia auto». Si confessa a Leggo la ragazza-coraggio di 20 anni. Lunedì sera un gruppo di ladri ...E’ appena stata pubblicata (Edizioni il Lupo), la «Guida insolita per esploratori urbani», con quindici percorsi da trekking (a piedi o in bicicletta fa lo stesso), scelti, attraversati e descritti da ...