Calciomercato | Maksimovic potrebbe essere una buona ipotesi per l’Inter

Advertising

DiMarzio : Da #Ranocchia a #Maksimovic: il punto sulla difesa dell'#Inter - sscalcionapoli1 : L'Inter ha messo gli occhi su Maksimovic che va via a zero #calciomercato - internewsit : Marchetti: «Rinnovo Lautaro Martinez, Inter tratta. Occhi su Maksimovic» - - MondoNapoli : TMW - Marchetti: 'Inter su Maksimovic! Le ultime sul futuro di Insigne' - - zazoomblog : Calciomercato Inter: Maksimovic obiettivo concreto? Le ultime - #Calciomercato #Inter: #Maksimovic… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Maksimovic

Calciomercato.com

La batteria dei terzini potrebbe essere completata dal suo pallino Hysaj, quella dei centrali damentre in porta sale la candidatura di Gollini.L'Inter starebbe valutandoper il prossimo anno: il difensore è in rotta con il Napoli e potrebbe far comodo a ...L’Inter starebbe valutando Maksimovic per il prossimo anno: il difensore è in rotta con il Napoli e potrebbe far comodo a Conte L’Inter getta uno sguardo al prossimo mercato e ai possibili innesti per ...Nonostante la priorità assoluta sia la rincorsa al diciannovesimo Scudetto, è errato pensare che l'Inter abbia messo il calciomercato da parte. Le ambizioni dei nerazzurri sono in continua ascesa ed i ...