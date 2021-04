**Calcio: Zingaretti, 'Olimpico con pubblico a Italia-Turchia? disponibili a sperimentare'** (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Sono scelte che non prendiamo noi, lo faranno il governo e il Cts ma ci rendiamo disponibili se si volesse sperimentare con il metodo biglietto-tampone-distanziamento". Lo dice il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, a Rai Radio Uno a proposito dell'ipotesi di aprire al pubblico la partita degli europei Italia-Turchia prevista all'Olimpico l'11 giugno. "Ma è una decisione che non si può prendere a livello regionale". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Sono scelte che non prendiamo noi, lo faranno il governo e il Cts ma ci rendiamose si volessecon il metodo biglietto-tampone-distanziamento". Lo dice il presidente della regione Lazio, Nicola, a Rai Radio Uno a proposito dell'ipotesi di aprire alla partita degli europeiprevista all'l'11 giugno. "Ma è una decisione che non si può prendere a livello regionale".

