ASPI | nuova offerta dalla cordata CDP Riunione CdA possibile dopo Pasqua

(Teleborsa) – Dovrebbe presumibilmente riunirsi dopo Pasqua il CdA di Atlantia, per l'esame dell'offerta d'acquisto dell'88,06% di Autostrade per l'Italia, presentata dal consorzio guidato da CDP. La parola potrebbe poi passare agli azionisti, con la convocazione di un'assemblea presumibilmente nel mese di maggio. La proposta, sostanzialmente in linea con la precedente del 24 febbraio, è stata consegnata ieri dalla cordata formata da CDP, Blackstone e Macquarie, con "alcuni affinamenti" rispetto a talune condizioni della transazione. La nuova offerta – spiega la nota di CDP – "riflette ulteriori elementi emersi dalla due diligence" e "costituisce un significativo avvicinamento rispetto alle richieste di Atlantia".

