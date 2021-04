A un passo dal finale di Profiling 10 su Giallo, le trame degli episodi del 1° e 8 aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) Penultimo episodio prima del finale di stagione e di serie per Profiling 10 su Giallo, col quinto e sesto episodio della stagione in onda giovedì 1° aprile in prima serata. La serie poliziesca francese è in onda in prima visione chiaro ogni giovedì sul canale 38 del digitale terrestre, dopo essere stata già trasmessa in prima tv assoluta in Italia da FoxCrime lo scorso giugno. Con gli episodi di Profiling 10 su Giallo si conclude anche per il pubblico del digitale terrestre il procedural di TF1 durato un decennio: la serie è stata cancellata al termine della decima stagione, che ha visto entrare in scena una nuova protagonista interpretata da Tamara Marthe, la criminologa Elisa Bergman. Negli episodi di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Penultimoo prima deldi stagione e di serie per10 su, col quinto e sestoo della stagione in onda giovedì 1°in prima serata. La serie poliziesca francese è in onda in prima visione chiaro ogni giovedì sul canale 38 del digitale terrestre, dopo essere stata già trasmessa in prima tv assoluta in Italia da FoxCrime lo scorso giugno. Con glidi10 susi conclude anche per il pubblico del digitale terrestre il procedural di TF1 durato un decennio: la serie è stata cancellata al termine della decima stagione, che ha visto entrare in scena una nuova protagonista interpretata da Tamara Marthe, la criminologa Elisa Bergman. Neglidi ...

