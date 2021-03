Ultime Notizie Roma del 31-03-2021 ore 10:10 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno emergenza covid e nel primo piano sono in aumento da circa tre settimane ricoveri in terapia intensiva di pazienti la percentuale di posti letto occupati ha raggiunto il 41% rispetto al 38% della scorsa settimana Quindi al di sopra della soglia critica del 30% un quarto a dai 20 ai 60 anni ieri un primo segnale di tregua cinque ricoverati in meno nel saldo tra entrate e uscite bilancio segnala 16000 nuovi casi e 529 vittime contro le 417 di lunedì il tasso di positività Cala al 5,3% l’ultimo monitoraggio dell’istituto superiore di sanità ministro della Salute indica la variante inglese prevalente nel nostro paese col 86,7% contro il 4% della brasiliana e arresti a Palermo e Trapani per unghiesull’alterazione dei numeri del covid trasmessi all’istituto ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 marzo 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno emergenza covid e nel primo piano sono in aumento da circa tre settimane ricoveri in terapia intensiva di pazienti la percentuale di posti letto occupati ha raggiunto il 41% rispetto al 38% della scorsa settimana Quindi al di sopra della soglia critica del 30% un quarto a dai 20 ai 60 anni ieri un primo segnale di tregua cinque ricoverati in meno nel saldo tra entrate e uscite bilancio segnala 16000 nuovi casi e 529 vittime contro le 417 di lunedì il tasso di positività Cala al 5,3% l’ultimo monitoraggio dell’istituto superiore di sanità ministro della Salute indica la variante inglese prevalente nel nostro paese col 86,7% contro il 4% della brasiliana e arresti a Palermo e Trapani per unghiesull’alterazione dei numeri del covid trasmessi all’istituto ...

Agenzia_Ansa : Sono 16.017 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - fanpage : La #Sicilia oggi non ha comunicato i dati Covid su contagi e ricoveri - fanpage : 'Ti vogliamo tanto bene nonna' ? - ViViCentro : L’indagine, originata da alcuni episodi di furto commessi in Castellabate, ha consentito di ricostruire l’esistenza… - Italia_Notizie : Il ministro Orlando: la settimana prossima pronto protocollo per vaccinazioni in azienda -