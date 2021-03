Salvini sbugiardato dal governo perde la testa: 'Mi fido di Draghi ma non di Speranza' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un provocatore e anche arrogante e soprattutto un caporione che ha perso la testa dopo che il governo lo ha sbugiardato dopo giorni chiacchiere inutili sulle riaperture e confermato la linea rigorista ... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un provocatore e anche arrogante e soprattutto un caporione che ha perso ladopo che illo hadopo giorni chiacchiere inutili sulle riaperture e confermato la linea rigorista ...

Advertising

AndreaMarano11 : RT @globalistIT: Leggete le sue parole sguaiate e rancorose per capire che c'è chi è peggio di Bolsonaro #Salvini #Draghi #Speranza https… - CaressaGiovanni : RT @globalistIT: Leggete le sue parole sguaiate e rancorose per capire che c'è chi è peggio di Bolsonaro #Salvini #Draghi #Speranza https… - globalistIT : Leggete le sue parole sguaiate e rancorose per capire che c'è chi è peggio di Bolsonaro #Salvini #Draghi #Speranza - AlfioCaruso2 : Le scarpe sono tante, ma per sua sfortuna lo sbugiardato difensore della razza #Salvini ha soltanto due piedi. - AlfioCaruso2 : Butta male. Lo sbugiardato difensore della razza #Salvini annuncia che è l'ora di finirla con le chiusure. E ora quando mai riapriremo? -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini sbugiardato In edicola sul Fatto Quotidiano del 7 settembre – Salvini sbugiardato: ‘Il dossier Covid dal… Il Fatto Quotidiano Salvini sbugiardato dal governo perde la testa: "Mi fido di Draghi ma non di Speranza" Il capo della Lega dopo il consiglio dei ministri che conferma la linea rigorista: "Non si possono rinchiudere fino a maggio 60 milioni di persone per scelta politica del ministro Speranza".

Il capo della Lega dopo il consiglio dei ministri che conferma la linea rigorista: "Non si possono rinchiudere fino a maggio 60 milioni di persone per scelta politica del ministro Speranza".