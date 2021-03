Recovery, proposte Legambiente per Italia più verde e inclusiva (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ventitré priorità di intervento, 63 progetti territoriali da finanziare e 5 riforme trasversali necessarie per accelerare la transizione ecologica e rendere la Penisola più moderna e sostenibile. Sono le proposte per il Piano nazionale di ripresa e resilienza di Legambiente, presentate nel corso della conferenza “La nostra Italia”. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ventitré priorità di intervento, 63 progetti territoriali da finanziare e 5 riforme trasversali necessarie per accelerare la transizione ecologica e rendere la Penisola più moderna e sostenibile. Sono leper il Piano nazionale di ripresa e resilienza di, presentate nel corso della conferenza “La nostra”. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Recovery, proposte Legambiente per Italia più verde e inclusiva - GruppoFICamera : ?? Obiettivo: Riparti, Italia! Le nostre proposte per far ripartire il Paese ???? Vaccini, scostamento di bilancio da… - pietrogranero : Recovery Plan: le proposte dei territori montani, le critiche del CAI e dell’UNCEM - Legambiente : RT @Italpress: Recovery, le proposte di Legambiente per un’Italia più verde e inclusiva - Profilo3Marco : RT @Antonio_Tajani: Vaccini, scostamento di bilancio da 20 mld ogni mese per sostenere le categorie più colpite, un Recovery flessibile a l… -