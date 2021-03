PS Plus Aprile 2021: un leak cambia le carte in tavola. (Di mercoledì 31 marzo 2021) Proprio oggi, i giochi PS Plus di Aprile 2021 potrebbero essere trapelati da un sito di vendite tedesco, e se è corretto, Aprile sarà un mese da “apocalisse zombie”! L’accordo è stato pubblicato su Mydealz.de da un utente credibile, e da quanto sembra, sia Days Gone che Zombie Army faranno parte dei titoli gratuiti PlayStation Plus di Aprile insieme a Oddworld: Soulstorm su PlayStation 5. Non siamo stati in grado di verificare se questo ‘leak’ è credibile fino in fondo, ma l’utente si è rivelato affidabile con precedenti anticipazioni. “Ho inviato la prova direttamente a MyDealz e non posso condividerla direttamente qui“, scrive l’utente sul sito. Naturalmente, Days Gone è già disponibile per i giocatori PS5 attraverso la PS Plus Collection, ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 31 marzo 2021) Proprio oggi, i giochi PSdipotrebbero essere trapelati da un sito di vendite tedesco, e se è corretto,sarà un mese da “apocalisse zombie”! L’accordo è stato pubblicato su Mydealz.de da un utente credibile, e da quanto sembra, sia Days Gone che Zombie Army faranno parte dei titoli gratuiti PlayStationdiinsieme a Oddworld: Soulstorm su PlayStation 5. Non siamo stati in grado di verificare se questo ‘’ è credibile fino in fondo, ma l’utente si è rivelato affidabile con precedenti anticipazioni. “Ho inviato la prova direttamente a MyDealz e non posso condividerla direttamente qui“, scrive l’utente sul sito. Naturalmente, Days Gone è già disponibile per i giocatori PS5 attraverso la PSCollection, ...

Advertising

HelpMeTechNow : Proprio oggi, i giochi PS Plus di aprile 2021 potrebbero essere trapelati da un sito di vendite tedesco, e se è cor… - infoitscienza : PlayStation Plus, leak svela i giochi di aprile? Ci sarebbe un'esclusiva - infoitscienza : PlayStation Plus, aprile 2021: i giochi gratis PS5 e PS4 rivelati da un leak? - Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #DaysGone e #ZombieArmy4 nei titoli PSPlus di aprile? - Multiplayerit : PlayStation Plus, aprile 2021: i giochi gratis PS5 e PS4 rivelati da un leak? -