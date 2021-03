Orlando: “Riaperture? Contagi aumentano, non è momento di discutere” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Coronavirus in Italia e Riaperture? “Mi sembra che porti fuoristrada discutere come si apre mentre aumenta il numero dei Contagi e soprattutto aumenta la velocità dei Contagi. Il fatto è che la variante inglese è così predominante e quindi è più rapida la trasmissione. Io francamente questa discussione su come si apre se scendono i Contagi, la farei quando scenderanno e non adesso. Mi concentrerei come si accelera la vaccinazione”. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, lo sottolinea in un’intervista a Sky. “Non dividiamoci su chi vuole aprire e chi chiudere. Stiamo ai dati e quelli ci dicono che dobbiamo avere ancora grandissima cautela e attenzione. Dobbiamo rispondere al virus che è ancora molto rapido e pericoloso”, aggiunge. “Dobbiamo prevedere una serie di obblighi per chi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 marzo 2021) Coronavirus in Italia e? “Mi sembra che porti fuoristradacome si apre mentre aumenta il numero deie soprattutto aumenta la velocità dei. Il fatto è che la variante inglese è così predominante e quindi è più rapida la trasmissione. Io francamente questa discussione su come si apre se scendono i, la farei quando scenderanno e non adesso. Mi concentrerei come si accelera la vaccinazione”. Il ministro del Lavoro, Andrea, lo sottolinea in un’intervista a Sky. “Non dividiamoci su chi vuole aprire e chi chiudere. Stiamo ai dati e quelli ci dicono che dobbiamo avere ancora grandissima cautela e attenzione. Dobbiamo rispondere al virus che è ancora molto rapido e pericoloso”, aggiunge. “Dobbiamo prevedere una serie di obblighi per chi ...

