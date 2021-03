“Non potevo più restare”. Isola dei Famosi, Akash Kumar torna a parlare del suo addio. Spunta un retroscena legato alla sua salute (Di mercoledì 31 marzo 2021) Akash Kumar continua a far parlare di sé. Nei giorni scorsi ha registrato una serie di dirette Instagram che hanno fatto discutere per i toni e le parole usate anche nei confronti della conduttrice del reality show. Il modello di origine indiana ha infatti parlato di Ilary Blasi, spiegando anche perché non ha accettato di restare su Parasite Island e dunque provare a continuare l’avventura al reality. “Io non volevo fare gli inciuci capite? Se io fossi stato un morto di fama come tanti sarei rimasto, ma non mi interessa non stavo bene con me stesso lì dentro”. “Mi stavano arrivando attacchi di panico e non stavo bene mentalmente – ha continuato Akash su Instagram – Quindi se non vi piaccio a me va bene così, a me non cambia nulla. Ragazzi vi stanno prendendo per i fondelli, ma davvero”. E ancora: “Ecco ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021)continua a fardi sé. Nei giorni scorsi ha registrato una serie di dirette Instagram che hanno fatto discutere per i toni e le parole usate anche nei confronti della conduttrice del reality show. Il modello di origine indiana ha infatti parlato di Ilary Blasi, spiegando anche perché non ha accettato disu Parasite Island e dunque provare a continuare l’avventura al reality. “Io non volevo fare gli inciuci capite? Se io fossi stato un morto di fama come tanti sarei rimasto, ma non mi interessa non stavo bene con me stesso lì dentro”. “Mi stavano arrivando attacchi di panico e non stavo bene mentalmente – ha continuatosu Instagram – Quindi se non vi piaccio a me va bene così, a me non cambia nulla. Ragazzi vi stanno prendendo per i fondelli, ma davvero”. E ancora: “Ecco ...

