Napoli, Osimhen e Lozano le armi in più per la corsa Champions (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Servono gol pesanti in questo periodo visto che il campionato sta entrando nella fase più delicata. Il Napoli, dopo l’emergenza infortuni degli ultimi mesi ha di nuovo tutte le sue frecce a disposizione, nel momento cruciale della stagione, quando mancano 11 giornate al termine del campionato e il recupero della partita con la Juve, il 7 aprile prossimo. La squadra di Rino Gattuso vive un momento di benessere e si è rilanciata nella lotta per un posto Champions League. Ritorno in campo col botto per Hirving Lozano, dopo l’infortunio, protagonista con la Nazionale. Il messicano decide la sfida contro il Costa Rica regalando al Messico il successo al 90esimo. Il Chucky si era fatto male lo scorso 13 febbraio e la sua assenza ha privatoil Napoli di uno dei suoi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Servono gol pesanti in questo periodo visto che il campionato sta entrando nella fase più delicata. Il, dopo l’emergenza infortuni degli ultimi mesi ha di nuovo tutte le sue frecce a disposizione, nel momento cruciale della stagione, quando mancano 11 giornate al termine del campionato e il recupero della partita con la Juve, il 7 aprile prossimo. La squadra di Rino Gattuso vive un momento di benessere e si è rilanciata nella lotta per un postoLeague. Ritorno in campo col botto per Hirving, dopo l’infortunio, protagonista con la Nazionale. Il messicano decide la sfida contro il Costa Rica regalando al Messico il successo al 90esimo. Il Chucky si era fatto male lo scorso 13 febbraio e la sua assenza ha privatoildi uno dei suoi ...

Advertising

capuanogio : ?? #ADL vara il piano tagli per il #Napoli: tutti cedibili, soprattutto chi ha gli ingaggi più pesanti. Via anche… - NelloMarra1990 : RT @anteprima24: ** #Napoli, Osimhen e Lozano le armi in più per la corsa Champions ** - anteprima24 : ** #Napoli, Osimhen e Lozano le armi in più per la corsa Champions ** - napolipiucom : Tuttosport - Osimhen scatenato, vuole una maglia titolare col Crotone #CalcioNapoli #napoli #notiziecalcionapoli… - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, ballottaggio #Osimhen-#Mertens in vista del #Crotone: #Gattuso ha un favorito -