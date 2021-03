Maxi-rissa a Gallarate, il pm: «Quasi una guerriglia». Ordinanze per 15 minorenni – Il video (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ordini di custodia cautelare per 17 persone, la maggior parte minorenni, accusati di aver preso parto alla Maxi-rissa dell’8 gennaio scorso avvenuta a Gallarate, in provincia di Varese. In quell’occasione, decine di ragazzi organizzarono una rissa nell’ambito di gruppi rivali, incontrandosi nel centro urbano per picchiarsi, anche con bastoni e catene. Un ragazzo di 14 anni rimase ferito dopo gli scontri. I giovani dovranno rispondere a vario titolo di rissa aggravata, lesioni personali pluriaggravate e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Polizia di Stato di Varese su emissione del gip di Busto Arsizio. Per 7 di loro sono stati previsti i domiciliari; per gli altri prescrizioni, come l’obbligo di rientro al ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ordini di custodia cautelare per 17 persone, la maggior parte, accusati di aver preso parto alladell’8 gennaio scorso avvenuta a, in provincia di Varese. In quell’occasione, decine di ragazzi organizzarono unanell’ambito di gruppi rivali, incontrandosi nel centro urbano per picchiarsi, anche con bastoni e catene. Un ragazzo di 14 anni rimase ferito dopo gli scontri. I giovani dovranno rispondere a vario titolo diaggravata, lesioni personali pluriaggravate e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Polizia di Stato di Varese su emissione del gip di Busto Arsizio. Per 7 di loro sono stati previsti i domiciliari; per gli altri prescrizioni, come l’obbligo di rientro al ...

