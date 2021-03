Luca Ward su Stanley Kubrick: "Quella volta che lo trovai ad aspettarmi in poltrona" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Luca Ward ha raccontato di quando, scelto tra i doppiatori italiani di Full Metal Jacket, si fece attendere da Stanley Kubrick in persona per un'intera settimana. Tra i grandissimi con cui Luca Ward ha lavorato c'è stato anche Stanley Kubrick: era il 1987 e il regista britannico l'aveva scelto nel cast di doppiatori per Full Metal Jacket, uno dei suoi film più noti, in onda stasera su Iris in prima serata. Appassionato di doppiaggio, Stanley Kubrick aveva deciso di seguire personalmente il lavoro per quello italiano e prorio così conobbe il giovane Luca Ward, all'epoca neppure 30enne, scelto come voce italiana di quell'Animal interpretato da Adam Baldwin. Come ha ricordato lo stesso ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 marzo 2021)ha raccontato di quando, scelto tra i doppiatori italiani di Full Metal Jacket, si fece attendere dain persona per un'intera settimana. Tra i grandissimi con cuiha lavorato c'è stato anche: era il 1987 e il regista britannico l'aveva scelto nel cast di doppiatori per Full Metal Jacket, uno dei suoi film più noti, in onda stasera su Iris in prima serata. Appassionato di doppiaggio,aveva deciso di seguire personalmente il lavoro per quello italiano e prorio così conobbe il giovane, all'epoca neppure 30enne, scelto come voce italiana di quell'Animal interpretato da Adam Baldwin. Come ha ricordato lo stesso ...

