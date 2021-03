LIVE Sinner-Bublik 1-1, Masters1000 Miami in DIRETTA: comincia il primo quarto di finale! (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1. Tutto in equilibrio con i due servizi protagonisti. 40-15 Prova ad accelerare col rovescio Sinner, ma sbaglia. 30-15 Si aggrappa in risposta Sinner e Bublik affossa il back. 30-0 Ace esterno del kazako. 15-0 In ritardo Sinner sul cross di dritto di Bublik. 1-0 Sinner. Parte sul velluto alla battuta l’altoatesino, sin da subito concreto. 40-15 Prima esterna sostanziosa: il servizio può essere una chiave. 30-15 Vola via la risposta di Bublik. 15-15 Scarico sul dritto l’azzurro dopo un colpo profondo del kazako. 15-0 Parte bene Sinner a servizio con la prima e il dritto sulla riga. INIZIO primo SET 21.09 Il kazako di origini russe a LIVEllo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1. Tutto in equilibrio con i due servizi protagonisti. 40-15 Prova ad accelerare col rovescio, ma sbaglia. 30-15 Si aggrappa in rispostaaffossa il back. 30-0 Ace esterno del kazako. 15-0 In ritardosul cross di dritto di. 1-0. Parte sul velluto alla battuta l’altoatesino, sin da subito concreto. 40-15 Prima esterna sostanziosa: il servizio può essere una chiave. 30-15 Vola via la risposta di. 15-15 Scarico sul dritto l’azzurro dopo un colpo profondo del kazako. 15-0 Parte benea servizio con la prima e il dritto sulla riga. INIZIOSET 21.09 Il kazako di origini russe allo ...

