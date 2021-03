Live Lituania-Italia 0-1 | Sensi entra e la sblocca | Immobile sfiora il raddoppio

(Di mercoledì 31 marzo 2021) 50' - Chiesa in area di rigore serve Pessina, la conclusione viene neutralizzata da Svedkauskas, sulla respinta Immobile non ne approfitta49' - Bernardeschi prova la conclusione da...

Advertising

TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - LITUANIA-ITALIA 0-1 - Sensi entra e trova il vantaggio degli azzurri - UEFAcom_it : ? GOL - Azzurri in vantaggio al 48' con #Sensi ???? #Lituania ?? #Italia ???? 0-1 ?? Segui la sfida LIVE ???… - settalese : RT @UEFAcom_it: ? FINE PRIMO TEMPO ? ???? #Lituania ?? #Italia ???? 0-0 ?? Segui la sfida LIVE ?? - infoitsport : Pagelle Lituania-Italia LIVE, qualificazioni Mondiali calcio 2022 - infoitsport : Lituania-Italia 0-0 LIVE: Pellegrini ci prova dalla distanza -

Ultime Notizie dalla rete : Live Lituania

20.45- ITALIA Arbitro: Pawe Raczkowski (POL) Assistenti: Radosaw Siejka (POL), Arkadiusz Wójcik (POL) Quarto Uomo: Krzysztof Jakubik (POL) PRIMO TEMPO 34' - Bernardeschi giù in area dopo un ...Gli azzurri, dopo aver battuto l'Irlanda del Nord e la Bulgaria, fanno visita allasul campo dell'LFF Stadionas di Vilnius. Per la terza sfida del Gruppo C, Mancini fa esordire Toloi in ...Terzo impegno nei gironi di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 per l'Italia di Mancini, che alle 20.45 affronta a Vilnius la Lituania: arbitra il polacco Raczkowski, su Calciomercato.com gli ...L'Italia sfida la Lituania nel terzo match del girone di qualificazione a Qatar 2022, dopo le vittorie contro Irlanda del Nord e Bulgaria. I giallorossi convocati da Mancini sono 4: ...