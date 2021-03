Ibrahimovic ha ribadito la sua supremazia su Aguero | “Tu sei il Kun | io campione di Kung Fu”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic ribadito

Calciomercato.com

Intervistato da TalkSport , il potente procuratore hal'intenzione di far rimuovere i ... 'Se vuoi comprare la carta di Paul Pogba o di Zlatan, devi pagare una certa quantità di ...Commenta per primo Si è autoproclamato re di Svezia nei giorni scorsi. Oggi lo hain campo, prendendosi lo scettro con un assist da urlo . Secondo assist in due partite per Zlatannella sua seconda vita con la nazionale svedese : se con un tocco al volo aveva ...Juve nel mirino di El Pais, perdite Inter, l’infortunio di Ibrahimovic e quello di Ospina, passando per il mercato di Roma e Lazio. Queste le notizie più importanti della giornata. Critiche dall’ester ...Si è autoproclamato re di Svezia nei giorni scorsi. Oggi lo ha ribadito in campo, prendendosi lo scettro con un assist da urlo. Secondo assist in due partite per Zlatan Ibrahimovic nella sua seconda v ...