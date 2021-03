Hong Kong: lasciate ogni speranza voi che entrate (Di mercoledì 31 marzo 2021) I leader cinesi di Hong Kong hanno approvato una vasta riforma del sistema elettorale. Tale riforma riduce il numero dei seggi ad elezione diretta e assicura che i candidati saranno vagliati e selezionati dai comitati di fiducia del governo di Pechino. Hong Kong: la falsa riforma elettorale La riforma permette a Pechino di scegliere i Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) I leader cinesi dihanno approvato una vasta riforma del sistema elettorale. Tale riforma riduce il numero dei seggi ad elezione diretta e assicura che i candidati saranno vagliati e selezionati dai comitati di fiducia del governo di Pechino.: la falsa riforma elettorale La riforma permette a Pechino di scegliere i

ilpost : La Cina ha approvato una riforma radicale del sistema politico di Hong Kong che le permetterà di controllarne le el… - ilpost : La Cina ha approvato una riforma per controllare le elezioni e il parlamento di Hong Kong - AnnalisaChirico : Hong Kong, la riforma elettorale cancella l'opposizione: 'si potrà candidare solo chi ama la madrepatria e difende… - antoniosalaten1 : RT @OGiannino: La Cina rientró nel 1997 in controllo di Hong Kong in base a intesa del 1984 che prevedeva “un alto grado di autonomia, con… - urlaubsfilm : slc hong kong eh identico ao rio me diz se ali no fundo n e a morada do sol -