Giancarlo Magalli questa volta sta veramente a rischio | lo vogliono fuori | L’indiscrezione

Advertising

BaritaliaNews : I fatti vostri, grosse tensioni dietro le quinte, le liti sono quotidiane e Giancarlo Magalli … - infoitcultura : I fatti vostri, grosse tensioni dietro le quinte, le liti sono quotidiane e Giancarlo Magalli … - FQMagazineit : Salvo Sottile vorrebbe il posto di Giancarlo Magalli alla conduzione de I Fatti Vostri? - infoitcultura : Terremoto a I fatti vostri. Traballa la sedia di Giancarlo Magalli? 'Clima irrespirabile' - infoitcultura : I Fatti vostri. Giancarlo Magalli potrebbe essere sostituito da Salvo Sottile -

Ultime Notizie dalla rete : Giancarlo Magalli

Spread the love Sta succedendo di tutto a I fatti vostri , la trasmissione che da anni ormai va in onda su Rai 2 e che è condotta da. Sembra che da un pò di tempo a questa parte, ci siano tante tensioni, tanto che si parlerebbe di un possibile abbandono da parte di. Ma cosa sta accadendo? Cerchiamo di ..., noto per l'ormai infinita lite in atto con l'ex collega Adriana Volpe , non sembrerebbe per il momento trovarsi in disaccordo con le due figure femminili scelte per il programma, ...Probabile sostituzione di Giancarlo Magalli alla conduzione de "I fatti vostri" per la prossima stagione. In pole position un volto noto della televisione ...Manovre in corso. In attesa del rinnovamento della governance aziendale, prevista tra giugno e luglio, in Rai la dirigenza ha iniziato a lavorare non solo ai più vicini palinsesti estivi ma anche a qu ...