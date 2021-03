Gabriel Garko, spunta una lettera di Losito contro lui: “Arido, ai provini ti schifavano, atteggiamenti da mign” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gabriel Garko menzionato in una lettera di Losito Recentemente Gabriel Garko è finito al centro dell’attenzione mediatica per una presunta lettera che ha scritto Teodosio Losito. Una missiva che è stata resa nota dal produttore Alberto Tarallo fra le pagine del Corriere della Sera. Nella lettera in questione lo sceneggiatore che si è suicidato avrebbe rivolto all’attore torinese delle affermazioni molto forti come “nessuno ti voleva”, “ai provini ti schifavano” e “Alberto ti ha mascolinizzato”. “Caro Gabriel… ai provini ti schifavano, non interessavi, non bastava essere il più bello d’Italia. Non ti voleva nessuno, noi per te abbiamo messo a rischio ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 31 marzo 2021)menzionato in unadiRecentementeè finito al centro dell’attenzione mediatica per una presuntache ha scritto Teodosio. Una missiva che è stata resa nota dal produttore Alberto Tarallo fra le pagine del Corriere della Sera. Nellain questione lo sceneggiatore che si è suicidato avrebbe rivolto all’attore torinese delle affermazioni molto forti come “nessuno ti voleva”, “aiti” e “Alberto ti ha mascolinizzato”. “Caro… aiti, non interessavi, non bastava essere il più bello d’Italia. Non ti voleva nessuno, noi per te abbiamo messo a rischio ...

