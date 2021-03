Fedez come Elodie: sì alla legge Zan, mio figlio deve avere diritto a mettersi il rossetto… (Di mercoledì 31 marzo 2021) Fedez testimonial della legge Zan. C’era da aspettarsi questa rassegna di cantanti, rapper e vipperia varia in favore del ddl contro l’omotransfobia che il centrodestra non vede di buon occhio. legge Zan, perché il centrodestra la critica Motivo: rappresenta un cavallo di Troia per introdurre nell’insegnamento pubblico le teorie gender. Oltre al fatto che affida molta discrezionalità al giudice nello stabilire quale sia un comportamento omofobo. Potrò dire cretino un gay? Si chiedeva giorni fa il pubblicitario Alberto Contri in un’intervista. La sfilata dei vip in favore della legge Zan Naturalmente queste critiche sono considerate illegittime. Chi non approva il ddl Zan è bollato come omofobo, bigotto, retrogrado e antidemocratico. La sfilata dei cantanti contro la Lega e la destra l’ha inaugurata ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 marzo 2021)testimonial dellaZan. C’era da aspettarsi questa rassegna di cantanti, rapper e vipperia varia in favore del ddl contro l’omotransfobia che il centrodestra non vede di buon occhio.Zan, perché il centrodestra la critica Motivo: rappresenta un cavallo di Troia per introdurre nell’insegnamento pubblico le teorie gender. Oltre al fatto che affida molta discrezionalità al giudice nello stabilire quale sia un comportamento omofobo. Potrò dire cretino un gay? Si chiedeva giorni fa il pubblicitario Alberto Contri in un’intervista. La sfilata dei vip in favore dellaZan Naturalmente queste critiche sono considerate illegittime. Chi non approva il ddl Zan è bollatoomofobo, bigotto, retrogrado e antidemocratico. La sfilata dei cantanti contro la Lega e la destra l’ha inaugurata ...

