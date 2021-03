Detenzione di arma: arrestato nel Cilento ex consigliere comunale di Ercolano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Mario Oliviero, ex consigliere comunale di Ercolano (Napoli), è stato arrestato in un albergo del Cilento, nel Salernitano. L’accusa nei suoi confronti è di Detenzione abusiva di arma. L’operazione è stata effettuata dai militari della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania, coordinati dalla Procura della Repubblica vallese, diretta dal procuratore capo Antonio Ricci. Oliviero è stato trovato in possesso di una pistola, di alcuni coltelli ed assegni. Sull’attività investigativa vige il massimo riserbo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Mario Oliviero, exdi(Napoli), è statoin un albergo del, nel Salernitano. L’accusa nei suoi confronti è diabusiva di. L’operazione è stata effettuata dai militari della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania, coordinati dalla Procura della Repubblica vallese, diretta dal procuratore capo Antonio Ricci. Oliviero è stato trovato in possesso di una pistola, di alcuni coltelli ed assegni. Sull’attività investigativa vige il massimo riserbo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

