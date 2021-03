Decreto Covid, via libera del Cdm. Salvini critico: «Ci appelliamo alla scienza, no alle chiusure per scelta di Speranza» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si è concluso, dopo due ore e mezza, il Consiglio dei ministri che ha portato all’approvazione del nuovo Decreto Covid. La tabella di marcia di Palazzo Chigi non ha incontrato particolari ostacoli, ma qualche polemica c’è stata: sia il fronte leghista che le associazioni di categoria dei medici hanno trovato nel testo che sarà in vigore fino al 30 aprile dei motivi di insoddisfazione. Fonti del Carroccio assicurano che non ci sono stati screzi tra Mario Draghi e Matteo Salvini, «ma la Lega è convinta della necessità di seguire i dati scientifici». Il riferimento è all’abrogazione delle zone gialle e bianche, che non potranno entrare in vigore prima di maggio. C’è stato anche un confronto di persona nel corso della giornata – 31 marzo – tra il segretario della Lega e il ministro della Salute Roberto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si è concluso, dopo due ore e mezza, il Consiglio dei ministri che ha portato all’approvazione del nuovo. La tabella di marcia di Palazzo Chigi non ha incontrato particolari ostacoli, ma qualche polemica c’è stata: sia il fronte leghista che le associazioni di categoria dei medici hanno trovato nel testo che sarà in vigore fino al 30 aprile dei motivi di insoddisfazione. Fonti del Carroccio assicurano che non ci sono stati screzi tra Mario Draghi e Matteo, «ma la Lega è convinta della necessità di seguire i dati scientifici». Il riferimento è all’abrogazione delle zone gie bianche, che non potranno entrare in vigore prima di maggio. C’è stato anche un confronto di persona nel corso della giornata – 31 marzo – tra il segretario della Lega e il ministro della Salute Roberto ...

