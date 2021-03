Creval | Agricole chiede di rinviare nomina Cda dopo l' opa

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Creditai soci del, che si riuniranno in assemblea il prossimo 19 aprile per rinnovare il cda della banca, di esprimersi sul differimento della"alla prima data utile ...

Il Creditchiede ai soci del, che si riuniranno in assemblea il prossimo 19 aprile per rinnovare il cda della banca, di esprimersi sul differimento della nomina "alla prima data utile successiva ...Da qui la conseguenza: Creditinvita l'attuale cda dia sostenere la proposta di slittamento del rinnovo 'in coerenza con le regole e le prassi di buona governance e con i doveri di ...Il Credit Agricole chiede ai soci del Creval, che si riuniranno in assemblea il prossimo 19 aprile per rinnovare il cda della banca, di esprimersi sul differimento della nomina "alla prima data utile ...Si tratta, come è noto, dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto le azioni ordinarie della Banca Piccolo Credito Valtellinese. Opa su Creval, i dettagli dell’offerta.