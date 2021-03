Covid. Niente zone gialle fino al 30 aprile ma possibili deroghe in base a contagi e vaccini: bozza in cdm (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nessuna zona gialla fino al 30 aprile. È quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge Covid, che è atteso nel pomeriggio in Cdm e proroga il dpcm dello scorso 2 marzo ,prevedendo misure anti ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nessuna zona giallaal 30. È quanto prevede ladel nuovo decreto legge, che è atteso nel pomeriggio in Cdm e proroga il dpcm dello scorso 2 marzo ,prevedendo misure anti ...

Advertising

rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - Agenzia_Ansa : Il ministro D'Inca: 'Niente zone gialle fino al 30 aprile? 'La situazione è ancora grave' #ANSA - RobertoBurioni : Ci sono medici che curano COVID con farmaci inefficaci e pericolosi. Io ho messo in evidenza la cosa. Finirà come a… - PaoloSpallino : RT @PaoloSpallino: La Sicilia fa' i conti con una pessima gestione e scompare dalla mappa, dati Covid non pervenuti, non si sa' piu' nulla.… - TruppenStrunz : Nuovo decreto, ecco la bozza: obbligo vaccinale per i farmacisti e niente zone gialle, Italia blindata fino al 30… -