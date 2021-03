Covid Gb, 43 morti e poco più di 4mila contagi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Continua a rallentare la diffusione del Covid in Gran Bretagna. Le autorità sanitarie britanniche hanno infatti registrato 43 nuovi decessi da coronavirus nelle ultime 24 ore, con 4.052 nuovi casi di contagio. Ieri erano stati registrati 56 decessi e 4.040 contagi, mentre i dati di mercoledì scorso indicavano 98 morti e 5.605 nuovi casi. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 126.713 persone, tra coloro che erano risultati positivi nei 28 giorni precedenti la data della morte. Il totale dei contagi accertati è di 4.345.788 casi dall’inizio della pandemia. Sul fronte delle vaccinazioni, ieri sono state somministrate 22.590 prime dosi, per un totale di 30.905.538. Sempre ieri, le seconde dosi somministrate sono state 270.526, per un totale di 4.108.536 persone immunizzate con entrambe le ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Continua a rallentare la diffusione delin Gran Bretagna. Le autorità sanitarie britanniche hanno infatti registrato 43 nuovi decessi da coronavirus nelle ultime 24 ore, con 4.052 nuovi casi dio. Ieri erano stati registrati 56 decessi e 4.040, mentre i dati di mercoledì scorso indicavano 98e 5.605 nuovi casi. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 126.713 persone, tra coloro che erano risultati positivi nei 28 giorni precedenti la data della morte. Il totale deiaccertati è di 4.345.788 casi dall’inizio della pandemia. Sul fronte delle vaccinazioni, ieri sono state somministrate 22.590 prime dosi, per un totale di 30.905.538. Sempre ieri, le seconde dosi somministrate sono state 270.526, per un totale di 4.108.536 persone immunizzate con entrambe le ...

