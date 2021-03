Coppie internazionali e contratto di convivenza (Di mercoledì 31 marzo 2021) In una realtà contemporanea iperconnessa, dove – pandemia globale a parte – si sono assottigliati i limiti alla circolazione delle persone, crescono proporzionalmente le Coppie caratterizzate da elementi di internazionalità. La legge, come spesso accade, fatica a stare al passo con questa realtà dinamica, nella quale le esigenze pratiche delle persone si scontrano con ostacoli giuridici e burocratici. È il caso delle Coppie internazionali che vogliono stabilirsi in Italia senza, però, sposarsi. Pensiamo a un cittadino italiano, impegnato in una relazione stabile con una cittadina russa, che decida di stabilirsi con la propria compagna in Italia. Fino a pochi anni fa, per la cittadina russa non sarebbe stato possibile risiedere legalmente in Italia senza contrarre matrimonio. Poi, dopo l'adeguamento della legge ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) In una realtà contemporanea iperconnessa, dove – pandemia globale a parte – si sono assottigliati i limiti alla circolazione delle persone, crescono proporzionalmente lecaratterizzate da elementi dità. La legge, come spesso accade, fatica a stare al passo con questa realtà dinamica, nella quale le esigenze pratiche delle persone si scontrano con ostacoli giuridici e burocratici. È il caso delleche vogliono stabilirsi in Italia senza, però, sposarsi. Pensiamo a un cittadino italiano, impegnato in una relazione stabile con una cittadina russa, che decida di stabilirsi con la propria compagna in Italia. Fino a pochi anni fa, per la cittadina russa non sarebbe stato possibile risiedere legalmente in Italia senza contrarre matrimonio. Poi, dopo l'adeguamento della legge ...

