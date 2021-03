Can Yaman: “Con Diletta amore leale, mi assumo le responsabilità. E c’è una promessa” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Can Yaman si è raccontato in una lunga intervista a Vanity Fair. L'infanzia, la carriera come attore, la mamma che raccoglie le lettere delle sue ammiratrici. E poi, naturalmente, l'amore per Diletta Leotta: "Lo conoscete, perché tutto è sotto gli occhi di tutti, alla luce del sole. Un amore leale, in cui mi assumo le responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme".Matrimonio?"Se ci sarà questo matrimonio? Se ci sarà, quegli stessi tutti lo vedranno. Su qualcosa teniamoci la sorpresa. Perché proprio lei? Parlare, anche di questo, equivarrebbe a toglierci magia. Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di ... Leggi su golssip (Di mercoledì 31 marzo 2021) Cansi è raccontato in una lunga intervista a Vanity Fair. L'infanzia, la carriera come attore, la mamma che raccoglie le lettere delle sue ammiratrici. E poi, naturalmente, l'perLeotta: "Lo conoscete, perché tutto è sotto gli occhi di tutti, alla luce del sole. Un, in cui mile, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme".Matrimonio?"Se ci sarà questo matrimonio? Se ci sarà, quegli stessi tutti lo vedranno. Su qualcosa teniamoci la sorpresa. Perché proprio lei? Parlare, anche di questo, equivarrebbe a toglierci magia. Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di ...

